武漢肺炎襲港，市面上一罩難求，被激起「求生欲」的香港市民唯有金睛火眼，盯實連鎖店上貨消息，配合通宵排隊大法去搶口罩。又有人選擇網購買口罩，但連進入網站都要大排長龍，就算順利打開貨品頁面，所有口罩早已售罄。有網民在大型連鎖網店搶購失敗，轉投IG、facebook網店，不乏fb網店出post自稱少量口罩到貨，要網民先留言按like，入數訂口罩，最終揭發只是銷售騙案，「錢又無、罩又無」的淒涼下場。

兵不厭詐，騙徒會進化，最新玩法是網店只需網民留言、分享，強調口罩到貨會逐一PM，屆時才付款兼接收口罩。或者網民覺得按一個like、分享，無成本買一個機會，何樂而不為，但免費的永遠最貴。

買賣facebook 專頁及群組早已是一門大茶飯，根據粉絲人數、專頁定位、訂閱戶男女比例，出售價格由幾千元至過萬元不等。而合併專頁極其簡單，購買一個專頁後，將自己設為這兩個專頁的管理員，只要粉絲專頁的名稱相似，且代表相同事物；粉絲專頁有實際地點，且地址相同選擇，就符合合併要求。遭到合併的粉絲專頁上所有按讚的粉絲和打卡紀錄會一併整合，但是過去的貼文、相片等則會刪除。

根據台灣數位資產交易平台「FlipWeb」，一個擁有6800左右粉絲的facebook 專頁平台標價約9000台幣（約2329港元），FlipWeb平台正放售一個約有2.39萬粉絲的韓星非官方粉絲專頁，雖然出售價格不公開，但訂金已達到1000美元（約7800港元）。

透過「兩盒，Thz」大法，一個寂寂無名的專頁不足一晚，吸納幾十萬粉絲，而且這批網民願意按下分享、留言，反映出他們是一班對網購有興趣的客群，極之適合利用廣告導流，創造營收。網民不斷分享專頁，亦會刺激專頁的高接觸度（reach），專頁價格自然水漲船高。

全城瘋搶口罩，但留言騙局泛濫，騙徒手法層出不窮，不要輕易上當，網購口罩前，要留意網店成立日子，過往貼文紀錄，不要輕易相信貼文留言數量，祝大家罩運昌隆。

花生醬二世