股壇有一位劣跡斑斑的玩家，恃着自己認識李嘉誠，不但沒為股東帶來好處，還因為被斬倉而連累投資者焦頭爛額，現正悄悄上映的五龍電動車（0729）內鬥鬧劇，恐怕又再連累一班投資者攬炒。

這位人兄名叫「曹忠」。他擔任主席的五龍電動車故事很長，但最引人入勝的一部分，肯定是去年9月被李嘉誠基金會向法庭入稟申請曹忠破產，指控曹忠於2011年作擔保的3年期債券至今未償還，欠款近11.2億元，雖然其後撤回，但已令外界對五龍電動車之運營造成更為負面的印象。

李嘉誠對曹忠心淡，相信是源自2015年8月「最後一次」支持曹忠，透過李嘉誠基金會斥資約3.4億元，在減持後重新增持五龍電動車至7.96%，成為第四大股東，不過注資依然無法挽救公司，於2016年9月減持至5%規定披露水平以下。

將軍一去，大樹凋零，沒有李嘉誠的日子，過去幾年曹忠就失了方寸，不斷尋覓新金主，找過中信、華融、神州租車等等，當中比較關鍵的，是去年6月底披露的「東方資產」。可惜的是，股價仍一沉不起，連累東方資產幾個月輸八成，做了魚。

而被李嘉誠入稟破產之後，去年11月，另一間背景神秘的「金港集團投資」成了大股東，持有12.2%。大家都想知金港與曹忠（持3.32%）有沒有關係。新大股東最先做的事就是挑起五龍電動車今日內鬥的局面：金港擬罷免現任董事，並委任名不見經傳的人進駐董事局，取代包括CEO謝能尹、CTO陳言平等共五位舊臣。有趣的是，罷免議案偏偏不罷免曹忠。

而這次董事罷免，十分求其和倉促，既沒有列舉現任董事不稱職之處，金港集團提名委任的董事，除了名字之外，資料一律欠奉，至於該等人士是否適合擔任董事、以及是否具備足夠資歷去從事電動車行業、以至於能否勝任上市公司董事會，五龍電動車現任董事會皆未能獲知、以至無法向現有的股東通報。股東當然更不知這班獲提名的董事會採取什麼補救方法，在這個電動車的市場中再殺出一條生路。

現任管理層為了反擊，以免攬炒，就決定以供股救公司，建議以非包銷基準2供1、每股供股價0.2元，集資最多約2.03億元（供股被兩名董事投反對票，其中包括曹忠）。

故事最理想的發展，當然是讓現任管理層慢慢重建公司，但當下之急卻是，要看董事罷免和供股兩件事的事態發展。

買股票最忌盲目跟隨名人效應，五龍電動車近年頻頻上演市場慘劇，害到不少散戶輸錢，但願一班機構投資者能想清想楚，讓五龍有翻身機會。

大灣區國舅

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