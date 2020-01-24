花旗發表報告指，電動車廠Tesla計劃部分內地出產的型號會採用磷酸鋰鐵（LFP）電池，取代鎳鈷錳（NCM）電池，該行認為，此舉將有利比亞迪（1211）及Tesla，但會打擊NCM電池供應商寧德時代新能源科技，估計Tesla 新計劃會將逐步降低電池製造商的市場份額集中度，並重申比亞迪為行業首選，維持80元目標價及買入評級。

該行認為，比亞迪的LFP刀片式電池是一項新技術，研發周期中領先競爭對手約1.5年，將有助降低電池組裝成本至每瓦時0.55-0.6元人民幣，對比之前產品，成本可降低約30%，有效電池容量增加了50%。

該行認為，技術有助比亞迪從豐田、奧迪、通用汽車、福特等外國車廠搶取全球電池市場份額，以前市場不確定LFP在新能源汽車中的普及率會否較長，但Tesla的新舉動極大地增強市場信心，如果比亞迪除了自己提供電池，同時在未來3-5年內以高於20%的毛利率和高於20%的投資資本回報率佔領10-15%的全球電池市場份額，將極大地提高其盈利質量。

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