澳門電台報道，澳門博彩監察協調局局長陳達夫表示，29間娛樂場將會在明日(20日)凌晨零時重開，另有12間娛樂場申請暫緩開放。

陳達夫稱，考慮到疫情防控情況，已要求各博企調整賭枱距離及位置，博企開放賭枱數目亦控制在30%以下，29間娛樂場重開賭枱約為1,800張。同時，昨日衛生局亦已經與6大博企開會並發出指引及建議，並到要求博企加強清潔消毒。

博彩監察協調局指，娛樂場重開已設定緩衝措施，讓有關娛樂場如果在未準備充足的情況下，容許在重開後30天內，按照博彩合同規定，可向博監局提出延期開放全部或部份娛樂場的申請。至於30天後，則按照規定，需要全部開放娛樂場。

因應娛樂場重開，澳門政府推出進一步的全面防疫措施，要求所有博企嚴格執行，提供衛生及安全環境。在首要確保員工及客人健康得到最大保護的前提下，同時亦穩住本地員工的就業。

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