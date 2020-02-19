英國《金融時報》報道，根據華泰證券數據顯示，自2月初武漢肺炎爆發以來，從航空公司到醫藥公司，超過25間不同行業的中國企業發行「肺炎債」，合共融資240億元（人民幣，下同）。還有20間企業已宣布，計劃在未來幾星期發債融資。

報道指出，監管機構鼓勵肺炎債的發行，把審批過程從數星期縮短到幾天，同時敦促國有背景的銀行購買這些債券，以及要符合發債資格的企業，必須承諾將至少10%的發債所得用於抗疫。而這些肺炎債息口較低，中短期債券的票面利率在2厘至4厘之間，低於一年期貸款市場報價利率（LPR）的4.15厘，因此吸引到不少企業。

但反過來，低息肺炎債未能吸引私人投資者，亦有投資者對發債企業的財務狀況提出質疑，擔心就算是肺炎債也會違約。因此，要由政府相關企業去吸納大多數債券，報道引述中行一名高管表示，國有銀行和券商是肺炎債券最大買家，中行則是肺炎債券的主要承銷商。

福耀玻璃（3606）上星期便發行了一筆三年期的肺炎債，票面息率3.19厘，其中10%募集所得將用於生產救護車玻璃，福耀玻璃指，這次發債所得是一筆意外之財，因公司無法從其他地方獲得這麼低成本的資金。正計劃發行票息2厘、6億元規模肺炎債的深圳航空則指，會將絕大部份發債所得用來償還現有息率3.1厘的債務，剩下的資金將用於旅客退票退款和運輸疾控物資。由於疫情影響，該航空公司取消了逾三分之二的航班，當務之急是要減輕財務負擔。

穆迪駐香港分析師鍾汶權認為，疫情對中國經濟及企業造成巨大衝擊，引發對刺激措施的需求，肺炎債提供了一種解決方案。

其他報道

【武漢肺炎】Adidas：大中華業務較去年同期跌85%

【武漢肺炎】石四藥旗下抗病毒藥物列入武漢肺炎診療方案

【港股收市】恒指升125點仍失守牛熊線 匯控兩日累跌4%

【業績解畫】東亞：已為內地業務作充足撥備 不良貸款率今年可改善

【港航危機】蘋果日報：港航裁員150至180名 質疑放無薪假為減賠償

【A股收市】滬深兩市終止三連揚 成交額破萬億元人幣

【疫市賣樓】中國恒大75折網上賣樓 六日累積認購6.8萬套

【誠哥送罩】李嘉誠基金會報喜：N95口罩已到港 即將贈予醫管局

【武漢肺炎】安盛投資：若疫情首季受控 中國經濟增長放緩到4%