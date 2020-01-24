武漢肺炎疫情持續，內地死亡破二千，香港亦增至兩名，恒指今早低開43點，反彈最多167點，至27697點，升穿250天線(27677點)，不過，得而復失，收市升125點或0.46%，報27655點，成交金額883億元，較上日減少12.85%，亦是今年1月24日半日市的473.22億元成交後最少；國指升103點或0.96%，報10908點。

萬洲（0288）升3.74%，收報8.59元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升1.24%，收報6.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點。

繼續重組、裁員，兼停止回購的匯控（0005）再跌1.3%，兩日累跌4%，收報57元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

東亞銀行（0023）中午公布業績，再次受累於內地減值損失大幅增加，導致2019年純利跌49.9%至32.6億元﹔撥備前經營溢利則為97.93億元，按年增長15.1%。收市報17.74元，升2.66%。

傳中國或以併購或注資救助航空公司，航空股向上，國航（0753）收報6.94元，升1.31%；南航（1055）收報4.73元，升2.38%；東航（0670）收報3.84元，升2.67%；國泰（0293）收報10.42元，升1.36%。

澳優乳業（1717）發盈喜，因自家品牌配方羊奶粉及牛奶粉產品銷售額上升，料撇除有關會計虧損的影響，經調整純利將最多按年升62%至9.42億元人民幣。收市報11元，升9.56%。

中國恒大（3333）75折網上賣樓，六日累積認購6.8萬套，恒大收報19.02元，升1.28%。

其他內房普遍向上，合景泰富（1813）收報11.54元，升1.05%；綠城中國（3900）收報10.28元，升7.19%；融創（1918）收報43.7元，升1.16%；世茂房地產（0813）收報27.9元，升1.82%；雅居樂（3383）收報11.38元，升0.89%；旭輝（0884）收報6.21元，升2.48%；富力（2777）收報12.96元，升0.62%。潤地（1109）升1.98%，收報36.05元；碧桂園（2007）升1.12%，收報10.88元；中海外（0688）升0.36%，收報28.15元。

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