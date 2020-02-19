東亞銀行（0023）上半年因中國業務，撥備大幅增至50.63億元，下半年撥備比上半年收窄至21.9億元，但仍大幅高於去年的13.08億。撥備仍然主要來自內地業務，聯席行政總裁李民斌表示，去年下半年收緊企業貸款審視標準，作出撥備的貸款主要是因為經營和抵押品出現問題，在貸款質素評估後降級，這些貸款目前仍可正常還息還款。

李民斌指，內地業務去年做了相當足夠的撥備，希望問題已在去年解決，近年內地銀行經營環境困難，當時東亞在二級城市做了太多貸款，目前已將業務焦點轉至一線城市、大灣區和跨境業務，不過轉變需要時間。雖然武漢肺炎爆發影響內地企業，不過目前預計影響短暫，相信內地不良貸款率會有所下降。從該行進行的壓力測試顯示，對中港貸款質素有一定影響但可控。於香港的貸款質素，聯席行政總裁李民橋指，香港貸款中有46%是物業相關，有7%是與受疫症影響的行業相關，而當中不少是大型企業，另有該行有3.5%是中小企貸款，其中90%是有抵押貸款。以一般和最差情况的經濟情况預計，信貸成本或會增加0.1至0.2個百分點。

武漢肺炎影響中港經濟活動，李民橋指出，見及貸款需求有所放緩，預期上半年的貸款增長，會由高單位數降至單位數。另外，淨息差在去年下半年比上半年倒退0.11個百分點至1.79厘，李民橋指下半年香港銀行存款競爭激烈，銀行亦要競爭高質素貸款，不過去年東亞的往來及儲蓄存款增長4%（CASA），存貸比率處於70%以上，相信今年可通過吸納中小企和大眾存款，減少高成本的存款。匯控（0005）預計在未來3年削減3.5萬個職位，李民斌指東亞沒有裁員計劃。

記者：歐陽偉昉

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