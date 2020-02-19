長和主席李澤鉅向集團員工派發酒精搓手液（網上圖片）

李嘉誠基金會報喜：N95口罩已到港 即將贈予醫管局（相片來源:李嘉誠基金會/基金會）

武漢肺炎疫情持續，醫管局早前已表示防護裝備入不敷支。此前，李嘉誠基金會公布，繼捐款1億元支援武漢醫護後，基金會在全球搜購口罩和防護物資，支援醫護前線。據基金會Facebook專頁消息，該批送予香港醫護的N95口罩已到港，並即將把物資送給醫管局。

另WhatsApp今日流傳一張相片及訊息，內容指李嘉誠親自把紐西蘭醫療機構助購的5115件保護衣帶回港，並心急送給前線醫護。

基金會早前公布，透過加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）微生物與免疫學院助購的高規格防護衣，並獲得阿聯酋贈送的N95醫療口罩，相關物資將送予本港醫護。

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另外，長和（0001）主席李澤鉅近日亦以私人名義，向長和系集團，每人派發1支酒精搓手液，受惠員工逾3.5萬名，而每名員工每日亦可獲派發1個口罩。

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