安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，初步跡象顯示，武漢新型肺炎疫情或已過高峰期，但疫情後續發展仍不確定，難評估對經濟影響。他較肯定是內地第一季經濟將會收縮，如果今季沒有新增病例，估計全年增長5.3%，首季更會放緩到4%，其後會迅速反彈。如疫情拖至次季受控，則增長會放緩到4.8%。最壞情況為疫情一直未能受控，則對內地經濟的打擊難以計算，更會影響全球經濟步入衰退。

疫情對經濟影響亦會蔓延至亞洲，他指隨來自內地的旅客和消費投資大減，使亞洲中以其支持經濟的地方受重創，自區內各地對中國發出旅遊禁令後資本市場亦見大跌，料小型開放經濟體會受到最大打擊，包括香港、新加坡和台灣等。

他相信，中央全年會降存款準備金率150個基點刺激經濟，下調貸款市場報價利率（LPR）及中期借貸便利（MLF）利率30至40基點；並料明天會率先調低LPR 10個基點，相信其後減幅會大於MLF。他又指中央應對疫情同時要兼顧經濟，措施有分兩階段，首階段為封城等嚴厲措施控制疫情，但隨暫時湖北省外新增確診數量減少，中央亦開始逐步解封部分城市，反映已正向第二階段，以刺激和維持經濟運作。

人民幣兌美元中間價「破7」，他指隨中央推出減費降準等措施刺激經濟，短期會使人民幣貶值，但隨股市和人民幣回穩，料今年會在7算左右徘徊。他相信中央不會利用人民幣貶值應對疫情對經濟的衝擊，今次貶值主要是一籃子貨幣升值有關，並指匯率亦是中美首階貿易協議一部分。

股市方面，該行高級股票基金經理Simon Weston仍看好今年亞洲股票前景。他料亞洲股市會進一步受放鬆貨幣政策和財政刺激措施的支持，在半導體行業和5G技術推動下，更估計2020年企業盈利錄高雙位數增長，企業資產負債表仍保持強勁，派息增加將可提高股市的回報，認為亞洲股票仍具吸引投資機會。他補充，疫情未影響看好長線結構性主題，包括消費、資訊科技、基建和健康醫療等板塊。

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