東亞銀行（0023）再次受累於內地減值損失大幅增加，導致2019年純利跌49.9%至32.6億元﹔撥備前經營溢利則為97.93億元，按年增長15.1%。集團每股基本盈利為0.89元，按年減少57%。第二次中期息每股派0.35元，按年增加9.4%，連同中期派息0.11元，共計全年派0.46元。

一直拖累東亞業績的內地業務於2019年錄得淨虧損35.50億元，而金融資產之減值損失支銷淨額由2018年的11.88億元增加至2019年的72.53億元，主要因內地業務錄得的減值損失增加所致。

集團整體減值貸款比率由2018年底0.7%，上升至2019年底的1.22%。當中香港業務的減值貸款比率由0.29%改善至0.25%，而內地業務的減值貸款比率則由1.73%上升至3.8%，集團指將繼續提高對中國業務的不良貸款及信貸資產的監控，並加強催收、緩減及處置風險資產的措施。

東亞去年淨利息收入上升11.9%至145億元，淨息差由1.73%擴闊至1.85%，而平均帶息資產增加4.9%。

服務費及佣金收入淨額按年增加10.8%至29.41億元。有關增長主要來自信用卡及銷售第三者保單的佣金收入上升，然而證券及經紀的佣金收入下跌抵銷了部分升幅。交易及對沖淨額，以及指定或強制為通過損益以反映公平價值金融工具的淨表現增加2.81億元，至10.32億元。整體而言，非利息收入增加26.0%，至51.84億元，而經營收入上升15.3%，至196.84億元。

東亞由於內地零售聯合貸款業務所產生的互聯網平台開支增加，導致經營支出總額上升15.5%，至98.91億元。若不計及上述開支的經營支出總額增加7.1%。成本對收入比率為50.2%，較2019年持平。

集團在展望內提到，2019年充滿挑戰，內地個別客戶因而面對困難，故該行已加快把多筆貸款降級，並作出足夠的撥備以作應對。審慎的措施導致2019年的不良貸款比率上升，集團會繼續降低風險，並積極地管理問題貸款組合。

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