內地武漢肺炎而死亡的個案突破2000宗，而香港亦發生第二宗死亡個案，恒指低開43點後，最多曾彈167點高見27697點，重上250天線(27677點)，不過，半日收市升121點或0.44%，報27651點，牛熊線得而復失，成交金額481億元；國指升107點或1%，報10912點。

萬洲（0288）升3.14%，收報8.54元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌0.97%，收報10.18元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.7%，收報6.58元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點。

匯控（0005）績後未止跌，半日再跌0.95%，收報57.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

彭博引述消息人士指，為救助受到武漢肺炎疫情影響的航空公司，中國正考慮使用合併或直接注資等手段。國航（0753）收報7.04元，升2.77%；南航（1055）收報4.79元，升3.68%；東航（0670）收報3.87元，升3.48%。

中國商務部公布，將採取措施積極做好穩外貿穩外資促消費工作，把武漢肺炎疫情對商務發展的影響降到最低。貿易股向好，萬洲升3.14%；申洲國際（2313）升0.09%，收報106.2元；創科實業（0669）升1.39%，收報69.15元；瑞聲（2018）升0.35%，收報56.9元；舜宇（2382）升0.78%，收報128.5元。

「ATM」亦向上，騰訊（0700）收報411.8元，升0.88%；阿里巴巴（9988）收報215.4元，升0.65%；美團（3690）收報100.4元，跌0.2%。

物管股造好，鑫苑服務（1895）收報1.68元，升15.86%；新城悅（1755）收報17.64元，升1.97%；奧園健康（3662）收報8.73元，升4.05%；雅生活服務（3319）收報37.8元，升5%；碧桂園服務（6098）收報32.1元，升1.26%；彩生活（1778）收報4.55元，升2.71%；永升生活服務（1995）收報8.49元，升2.54%；佳兆業美好（2168）收報30.7元，升5.86%；中海物業（2669）收報6.42元，升1.58%；綠城服務（2869）收報10.46元，升1.55%；保利物業（6049）收報67.4元，升2.35%；時代鄰里（9928）收報6.64元，升4.57%。

東亞（0023）中午公布業績，績前報17.44元，升0.92%。

其他報道

【武漢肺炎】恒安為湖北女醫護免費供應衛生巾至疫情結束

【基金合併】富蘭克林鄧普頓母企收購同業美盛

【A股午市】滬指半日撲3000點 收漲0.3%

【武漢肺炎】彭博社：中國或以併購或注資救助航空公司

【經濟前贍】港經濟陷寒冬 專家：或現史上首次連續兩年經濟衰退

【國企爆煲】債權人申請北大方正重組 或創數百億債券違約紀錄

【A股開市】兩市低開 滬指跌0.18%

【港股開市】恒指低開43點 匯控再跌2.6%

【武漢肺炎】商務部：推出穩外貿、外資、促消費措施

【開市焦點】港股ADR跌148點 匯控ADR跌3.63%

【中美角力】特朗普：希望中國買美國的噴氣式發動機

【歐美戰報】蘋果拖累美股向下 道指跌165點