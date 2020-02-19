蘋果預警拖累美股回落，在內地商務部發文稱將推多措施穩經濟後，恒指今早低開43點或0.16%，報27486點，成交金額15億元；國指今早高開6點或0.06%，報10811點。

蒙牛（2319）升1.34%，報30.2元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.44%，報410元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。

法國財經媒體《回聲報》（Les Échos）報道，匯控（0005）或需以接近於零的價格出售其法國零售銀行。匯控開市跌2.6%，報56.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。而昨日亦公布業績的恒生（0011）跌0.24%，報163.5元。

數碼通（0315）公布截至去年底止中期純利跌兩成至2.65億元，每股基本盈利為23.7仙，中期息派每股14.5仙，較2018年中期的18仙下跌19.4%。開市報5.85元，跌2.01%。

高銀金融（0530）發盈警，預期截至2019年底止中期(該公司2020年財年上半年)，將轉盈為虧，主因上半年投資物業之公平值將會錄得減少淨額計約1.94億元。開市報1.7元，無升跌。

華誼騰訊娛樂（0419）發盈利警告，預計2019年度將錄得不超過3500萬元之綜合淨虧損，而2018年同期之綜合純利約為7400萬元。開市報0.101元，無升跌。