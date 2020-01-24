【開市焦點】港股ADR跌148點 匯控ADR跌3.63%
文章日期：2020年2月19日 08:56
美股受蘋果公司拖累而下跌，港股ADR跌148點或0.54%，報27381點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.58%，折合報410.57元；匯控（0005）跌3.63%，折合報55.65元；建行（0939）跌0.64%，折合報6.43元。
今日焦點股份可留意：
中國商務部指，將採取措施積極做好穩外貿穩外資促消費工作，把武漢肺炎疫情對商務發展的影響降到最低。
法國財經媒體《回聲報》（Les Échos）報道，匯控（0005）或需以接近於零的價格出售其法國零售銀行。
數碼通（0315）公布截至去年底止中期純利跌兩成至2.65億元，每股基本盈利為23.7仙，中期息派每股14.5仙，較2018年中期的18仙下跌19.4%。
高銀金融（0530）發盈警，預期截至2019年底止中期(該公司2020年財年上半年)，將轉盈為虧，主因上半年投資物業之公平值將會錄得減少淨額計約1.94億元。
華誼騰訊娛樂（0419）發盈利警告，預計2019年度將錄得不超過3500萬元之綜合淨虧損，而2018年同期之綜合純利約為7400萬元。