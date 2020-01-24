蘋果表示收入將無法達到預期，引發投資者對武漢肺炎對企業和經濟的憂慮，拖累美股表現，標普500由高位回落，道指低開115點後保持向下，跌幅最低為67點，最多跌281點，低見29116點。美國因委內瑞拉問題而制裁俄羅斯石油子公司，因後者與委內瑞拉的馬杜羅和國營委內瑞拉石油公司(PDVSA)保持著關係，刺激油價收復失地，紐約期油持平，報52.05美元。

道瓊斯工業平均指數收跌165點，跌幅0.57%，報29232點。標普500指數收跌9點，跌幅0.3%，報3370點。納斯達克綜合指數收漲1點，或0.02%，報9732點。

蘋果跌1.83%，報319美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而聯合健康保險升1.12%，報302.14元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報319元，跌1.83%，谷歌母公司Alphabet收市報1519.44元，升0.04%，亞馬遜收市報2155.67元，升0.97%，Facebook收市報217.8元，升1.69%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.39%，報430點。德國DAX指數收跌0.75%，報13681點；法國CAC 40指數跌0.48%，報6056點；英國富時100指數收跌0.69%，報7382點。