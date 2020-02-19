港股昨天回吐，恒指失守50天線，目前處於上落市的調整階段，宜候低部署。恒指預計27000關有承接，惟一旦沽壓加劇，或要試26,600點水平。科技股受壓，當中5G概念明顯強勢，可視作低吸首選。

沽壓昨集中大股 中小股表現不差

恒指昨低開193點後反覆向下，午後最多跌463點、低見27,496點反彈，升上27,600點附近已遇阻，收報27,530點，跌429點或1.54%；國指跌1.39%。大市成交1014億元，高於60天平均近一成。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.05%、0.79%，中小型股表現不差，昨天沽壓集中大型股。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率21比79，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為26比74，大市普遍下跌，沽盤壓力不算大。本報數據庫追蹤的30個行業，有一成多上升，以個股帶動。農業及水務、原材料分別升0.95%、0.63%，各只有兩成半股份上升；公路鐵路、工業微升，有約一半股份上升。

肉製品雨潤（1068）升近一成半，紙股理文造紙（2314）、玖紙（2689）升4%，支撐農業、原材料行業做好。紙業基本面較佳，內地延長公路免收通行費時間，有助降低行業運輸成本，而疫情令紙品供應減少，加劇行業整合，均有利龍頭企業如玖紙、理文。走勢上，玖紙上升動力強，升穿去年12月延伸下降軌及50天線8元阻力，惟上望8.3元料有阻力；除非以大成交向上突破，否則短線有機會在7.8至8.3元上落。

疫情加劇行業整合 利龍頭紙股

下跌行業中，小數跌逾1.5%跑輸恒指，科技器材、內房及物管跌2.3%表現最差，其次家品及零售、紡織及服飾跌逾1.5%。蘋果公司預計首季收入未能達標，觸動投資者神經，舜宇（2382）、瑞聲（2018）捱沽跌約4%以上。不過，舜宇、瑞聲近日反彈受制於50天線，相比5G概念的中興通訊（0763）、京信（2342）、中芯（0981）近日已重返高位甚至創新高，後者表現強得多。

中芯大成交下滑 拋售壓力大

中芯受惠5G及相關應用加快對芯片帶來需求，但公司毛利率改善疲乏，面對新一輪資本支出計劃，加上美國擬對華再次實際技術限制，盈利前景不明。股價方面，中芯或中興通訊、京信過去曾試過高位急回，但大多可以急彈收復失地再闖高位。不過，中芯近日以大成交下滑，拋售壓力相當大，短期未必可恢復強勢，下望50天線約13.6元成重要支持位，反彈料於20天線約16元有龐大阻力。

[劉思明 數據尋寶]