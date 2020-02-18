上周五有青海省投的債權人到中環IFC抗議，聲稱過半數投資者反對要約方案。但今日的結果顯示，過半數投資者接受了方案。

國企青海省投的美元債違約事件有最新進展，截止倫敦時間2月17日下午4時（即本港時間昨晚凌晨）的最後限期前，要約方國臻國際已收到接受要約條件的債券金額合共4.59億美元，佔三筆債券總規模8.5億美元的54%。

其中，今年到期的3億美元債券，接受要約的債券金額為1.68億美元，佔比56.1%；另一筆明年到期的3億美元債券，接受要約的債券金額為2.08億美元，佔比69.3%；而最後一筆明年到期的2.5億美元債券，接受要約的債券金額為8325萬美元，佔比33.3%，是惟一一筆同意要約不過半數的債券。

由青海省國資委控股的青海省投，其明年到期3億美元債券在上月未能依期付息，並觸發另外兩筆美元債券交叉違約。其後，聲稱是獨立第三方的公司國臻國際委託中金公司向三筆債券持有人發出要約，僅分別以41折及36折的價格回購債券。由於價格過低，加上國臻國際同屬青海省國資委的背景引起部份債權人不滿，他們於上星期登報及派傳單抗議，又致函向證監會投訴，並曾向本報聲稱，過半數債權人反對要約。不過現時結果看來，是過半數債權人接受要約。