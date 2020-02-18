儘管香港接連受社會運動及武漢肺炎疫情影響，數碼通（0315）執行董事兼總裁葉安娜表示，仍會如期在今年中推出5G服務，連同5G建網開支等在內，今年全年的資本開支約6億至6.5億元，同時亦參考韓國的5G營運方式，尋求方法提高ARPU（每名用戶平均收入）。在武漢肺炎肆虐期間，會有少量門市關閉。

葉安娜稱，數碼通參照不同市場營運方式，留意到在亞洲市場中，韓國的營運商透過提供很多內容及體驗，去增加ARPU，她相信，5G可令消費者及企業提升體驗，帶動升級。在開拓收入模式方面，5G可推動包括收入共享、訂購甚至正常收費模式等可供選擇。最終上客多少，則視乎有多少應用及手機可供選擇而定。現時要透露具體收費計劃是怎樣，則言之過早。無論如何，數碼通會透過投資去推動客量及業務增長，從而改善營運表現。撇除境內漫遊業務受壓，她指出，企業應用方案業務有部份項目盈利較高，亦有望提高ARPU。

執行董事及首席財務總監陳啟龍表示，目前暫時難以估計旅遊業受疫情衝擊後，會對境內漫遊業務進一步影響有多大，亦無甚措施可以抵消影響，反而他們會注重有否其他商機，及實施成本控制。當中他們引入Chatbot，減省客戶服務中心工作，將同事調配至其他職能，同時可以減少租金。葉安娜指出，首要注重員工及顧客安全，集團已著手縮短門市營業時間，只有少量暫時關閉，在人手上作出調配，並以線上服務及加強到地區接觸，處理客戶需求。同時他們會注重控制成本。以她所見，因為很多人留家工作，期間亦推動數據用量上升。

連同5G建網、服務提升及產能擴充等開支計算在內，陳啟龍預期今年整體的資本開支會介乎6億至6.5億元，可見未來5年的資本開支與之前5年差不多，5G的資本開支則會低過4G，只會在開首兩年略高。上半年的資本開支會佔1.5億元。執行董事及鄒金根表示，由於市場充滿競爭，加上在建網時間及規模做好管理，相信有助5G建網成本降低。他估計，5G的營運成本會比4G稍高，當中用電成本可能提高20%。但是陳啟龍補充，用電成本向來佔總成本只1%，佔比不大，反而員工成來佔總成本高達25%，他們會控制這方面的成本，及將效率提高。在派息方面，集團會跟隨盈利表現而上落，維持派息比率在75%水平。

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