券商股富石金融（2263）明日掛牌，根據耀才資料，該股今日暗盤收報0.58元，較招股價升16%。每手1萬股，每手帳面賺800元。該股最高一度升22%，見0.61元，總計錄得312萬元成交。於更受內地投資者青睞的富途暗盤，富石則炒上0.65元，較招股價飈升三成，總計錄得535萬元成交，每手帳面賺1500元，帳面獲利幾乎為耀才暗盤一倍。

富石今晨公布以下限定價每股0.5元，集資1.25億元，共計接獲逾2萬份認購申請，公開發售最終超額認購129倍。國際配售方面則超額認購1.63倍。一手中籤率20.01%，90手才可穩中1手。此外共有高達89人「頂頭槌飛」即1250萬股。以耀才暗盤價計算，帳面淨賺100萬元，以富途暗盤價計算，帳面淨賺187.5萬元。

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