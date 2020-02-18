太古（0019）收市後宣布，香港中文大學客座副教授林夏如已辭任獨立非常務董事。林夏如於今日1月1日才被太古委任為獨董，換句話說她上任才不足兩個月。

太古表示，林夏如為著名政治經濟學者，研究集中於亞太地區的政治、社會及經濟發展趨勢，她任職董事期間，作為一位獨立評論員與學者，與公司業務營運的現實狀況不協調可能性漸受關注。因此，林夏如與公司達成共識而辭任。

太古未有具體說明林夏如與「公司業務營運的現實狀況不協調」是所指何事。不過，去年12月林夏如女兒、全國政協常委唐英年內侄女郭佳怡（Stefani Kuo）曾發表短片講及香港反修例運動，包括批評美國為經濟發展及NBA等不斷討好中國，呼籲美國人民一起支持及保護香港，又批評防暴警員行為。

另一方面，林夏如亦有就香港政局公開發表意見，包括表示反修例運動是「時代的記憶」，並批評港府「製造出這個時代的記憶，是政府的一個錯誤」。

此外，太古旗下國泰（0293）於反修例運動期間遭內地民航局施壓，其後時任行政總裁何杲、顧客商務總裁盧家培齊齊離任，國泰更進一步將疑在個人網頁發帖支持反修例的職員辭退，被指製造白色恐怖。

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