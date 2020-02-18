恒生銀行（0011）今公布業績，去年全年股東應佔溢利按年升3%至248.4億元。若單計下半年，盈利錄得111.84億元，按年跌3.3%。該行宣布派第四次中期股息每股4元，去年每股派息合共8.2元，按年升9.3%。每股基本盈利12.77元。

去年全年公司淨利息收入按年升7%至322.55億元，主要由於賺取利息之平均資產增加7%、存款息差改善，以及來自無利息成本資金之收益增加，但由於去年市况波動，證券及基金買賣活動減少，其中手續費收入按年下跌9%。經營支出升7%至130.57億元，主要是對員工、科技以及提升服務的投資。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，基於新型冠狀病毒的爆發，將影響中港的經濟活動並產生嚴重影響，預期經濟放緩下消費意慾削弱，將對該行的信貸損失預測帶來壓力，不過銀行暫時未有任何裁員或者凍薪計劃，目前公司的資訊科技部門仍然持續招聘人手。

她又指，假設冠狀病毒疫症如SARS般屬短期性問題，料對客戶及經濟影響較小，反之若疫情持續至今年下半年，將對本港經濟、中小企客戶及預期信用損失（ECL）構成壓力，因此對於會否調整公司之盈利預測，目前仍尚待觀察，但是未會影響銀行的長遠投資科技及人才等政策。

恒生銀行財務總監梁永樂指出，在經濟惡化預測下，銀行信貸亦將趨向保守，若疫情屬長期影響，或令持久經濟結構轉型並進入深度調整，預期信用損失便會更大，現時銀行已採取審慎策略，並依據客戶的借貸質素及抵押品等來決定是否借貸。

至於未來的派息政策，他表示派息政策受各種波動因素影響，亦需視乎監管要求的改變及銀行的資本運用，該行會定期檢視有關因素以決定派息，如無出現特殊情况，恒生長遠派息將維持穩步增長。

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