評級機構穆迪發布報告，指武漢肺炎疫情擾亂供應鏈、削弱需求，將導致整個亞太區經濟增速放緩。穆迪將對中國經濟增速預測由早前的5.8%下調至5.2%，指此調整反映了疫情對內地經濟將造成嚴重影響，但估計僅屬短期。

報告認為，中國經濟放緩將牽連亞太區內出現連鎖反應，其中以香港、澳門受到的打擊最為嚴重，因港澳與內地經濟已經緊密一體化。穆迪於最新報告中，預測香港今年經濟收縮2.5%，較早前數字再度下調超過0.3個百分點，本港亦成為亞太區發達經濟體中，預期今年經濟表現最差的地區。

其他發達經濟體方面，穆迪預測，新加坡今年經濟錄得增長0.5%，台灣增長2.1%，澳洲增長1.8%，三地區均因應肺炎疫情較早前預測進一步下調。新興亞太地區方面，澳門則為全區最差，預測其今年經濟收縮6%。

報告顯示，中國經濟放緩有兩直接原因，分別為其對亞洲貨物出口需求減少，以及供應鏈受到影響。此外，服務業及貿易受到的打擊亦助經濟下挫。穆迪高級副總裁Christian de Guzman表示，估計疫情對經濟造成的影響將會再延續數星期，此後會逐步減弱，經濟活動亦將恢復正常。

記者：馬迪帆

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