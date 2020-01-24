華置（0127）大股東劉鑾雄旗下The ONE及皇室堡宣布，明日起The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可以憑指定積分，在商場手機APP內預訂韓國專業口罩1包（1包10個），並可於14日內前往有關商場換領口罩，無須排隊，如果會員在換領口罩時能代表長者出示長者卡，更可額外獲贈多1包口罩。

The ONE及皇室堡今次合共準備了7.2萬個口罩，以便居住於不同地區的會員換領。由於只要登記The ONE及皇室堡會員即有迎新積分500分，換言之市民只要登記成為會員便可換領口罩，變相等於免費。

華置（0127）執行董事陳凱韻（君比）表示，眼前社區口罩不足，導致老人家要通宵捱冷排隊買口罩，不禁令人嘆氣，雖然早前與劉鑾雄及劉鑾雄慈善基金已拜託公益團體免費分發口罩予有需要人士，但決定要再安排多一次口罩換領活動，以簡單省時的方式惠及長者獲得口罩。

陳凱韻解釋，之所以不採用直接派發，而是借用商場手機APP預訂及前往商場領取口罩，是平衡各項因素後的較合適方案，有任何不善之處亦希望各方體諒。她亦強調，由於口罩十分珍貴，希望市民大眾不要濫用換領口罩服務，以自用為原則，把資源留給其他有需要人士及長者。陳凱韻亦承諾會繼續在世界各地採購口罩，然後透過不同方法與市民分享。

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