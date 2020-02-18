對於彭博指匯控計劃3年內裁員3.5萬人，行政總裁祈耀年澄清，集團只有在2022年前削減支出目標45億美元，經調整支出基礎降低至310億美元，他預期，至2022年集團人數會由現時的23.5萬人降至20萬人，但可因經濟環境和業務需要調整，而且集團每年有2.5萬人自然流失，集團可經凍結招聘等方法削減職位。

祈耀年指，匯控會在表現欠佳的市場削減職位，同時在有業務增長的中國、亞洲市場增加職位。至於會否香港裁減職位，祈耀年指香港繼續是增長的中心，集團將在亞洲特別是香港增加投資，例如增加環球銀行和市場業務的專才以繼續發展業務，不過沒有否定不會裁員。

對於武漢肺炎對業務的影響，祈耀年表示，疫情對該行員工、供應商及客戶造成重大影響，尤以中國內地和香港為甚。視乎疫情的發展，經濟可能遭受打擊而放緩，有機會對集團在香港及中國內地的預期信貸損失造成影響。長遠而言，貸款及交易量減少或會導致收入下跌，而客戶供應鏈中斷，亦可能帶來進一步的信貸損失。

財務總監邵偉信指，疫情對今年首季以至全年的財務影響，要視乎疫症需時多長才能受控，如果可在4至6周受控則影響是可控（manageable），但受控時間越長可則影響越大，詳細的影響會在四月公布的首季季績顯示。祈耀年表示，中國和亞洲市場是明顯的增長機遇，不會改變該行的長遠策略。

記者：歐陽偉昉

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