數碼通（0315）公布截至去年底止中期純利跌兩成至2.65億元，每股基本盈利為23.7仙，中期息派每股14.5仙，較2018年中期的18仙下跌19.4%。集團總收入按年跌18%至42.57億元，主要因手機銷售收入下降所致。

若撇除新會計準則，集團期內EBITDA按年跌7%至8.7億元。純利則跌18%至2.71億元。

集團的服務收入按年上升3%至24.12億元，若與2018/19下半年比較則升5%，主要因企業方案服務的增長所致。而流動服務月費計劃（ARPU）則按年跌1%至225元。

期內，香港客戶數目按年增長7%至264萬戶，較對上一個財年的255萬人增長3.5%。集團客戶流失率下降。

集團的手機及配件銷售額跌35%至18.45億元，主要因為手機銷售業務表現疲弱。與2018/19財年下半年比較，手機及配件銷售額上升96%，主要因回顧期內有新旗艦手機推出，導致銷量大幅增長。

集團提到，流動通訊業務的市場競爭在短期內將持續激烈，與此同時，近期的社會活動及新型冠狀病毒疫情，亦令香港經濟承受沉重壓力，影響消費開支及企業活動。集團部分業務將會嚴重地受到影響，特別是境內及境外漫遊業務，將因減少外遊而大受影響。

數碼通指，面對逆境會繼續專注為客戶提供更好的服務，並開拓新服務及收入來源，亦會審慎控制投資及成本，採取一系列提升生產力的措施，以紓緩短期不利影響及提升長遠盈利能力。

數碼通今日微跌0.5%，收報5.97元。

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