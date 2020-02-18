統計處公布，經季節性調整後，失業率由去年10月至12月的3.3%上升至去年11月至今年1月的3.4%，創逾3年新高。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.2%的水平。

與去年10月至12月比較，去年11月至今年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中進出口貿易及批發業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

統計處指，總就業人數由去年10月至12月的381.78萬人，下跌至去年11月至今年1月的380.32萬人，減少約1.46萬人。同期的總勞動人口亦由394.18萬人下跌至392.55萬人，減少約1.63萬人。

勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況仍然嚴峻。這些行業合計的失業率維持在5.2%，為超過三年來的高位，行業就業人數按年繼續急跌。同時，建造業的失業率進一步上升至5.7%，為接近六年來的最高水平，而進出口貿易及批發業的失業率明顯惡化。

展望未來，羅致光指，由於最近新型冠狀病毒疫情的威脅已對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其是與消費及旅遊相關行業，勞工市場在短期內將承受更大壓力，政府會密切留意有關發展。