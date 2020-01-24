受到人行昨晚澄清調整房地產信貸相關考核指標的說法不屬實，以及蘋果因疫情無法實現季度收入目標，兩大事件影響，恒指今早低開193點，而匯控（0005）受到中午公布的業績影響，午後急跌，拖累恒指跌幅即時擴大，最多曾挫463點或1.66%，低見27496點。

恒指以接近全日低位收市，收市跌429點或1.54%，報27530點，失守10天線(27536點)，成交金額1013億元，較上日增加6.05%；國指跌152點或1.39%，報10805點。

藍籌當中，只有金沙中國（1928）逆市向上，收市升0.12%，收報40.3元，是升幅最大的藍籌，貢獻恒指0.42點。

匯控業績雖然勝預期，不過停回購、宣布裁員、重組業務等，拖累股價最多曾挫3.2%，低見57.5元，創半年來最大即市跌幅，收市仍跌2.78%，收報57.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低74點。而同時公布業績的恒生（0011）則跌0.36%，收報163.9元。

傳華府考慮對向中國出口的尖端技術實施新限制，包括擬阻止供應商向華為出售晶片，華為供應商之一的舜宇（2382）曾挫6.64%，低見125.1元，收市跌4.85%，收報127.5元，是跌幅最大的藍籌。

另外，蘋果因疫情無法實現季度收入目標，又預期全球iPhone供應將「暫時受到限制」，瑞聲（2018）曾挫5.35%，收市跌3.65%，收報56.7元。

受上述消息影響，手機設備全跌，信利國際（0732）收報1.04元，跌4.59%；比亞迪電子（0285）收報15.56元，跌4.54%；高偉電子（1415）收報2.03元，跌4.25%；通達（0698）收報0.88元，跌2.22%；小米（1810）收報12.82元，跌3.46%。

人行昨晚澄清調整房地產信貸相關考核指標的說法不屬實。內房股下跌，藍籌股潤地（1109）跌2.08%，收報35.35元；碧桂園（2007）跌2.54%，收報10.76元；中海外（0688）跌2.09%，收報28.05元。非藍籌內房融創（1918）收報43.2元，跌3.89%；萬科（2202）收報30.4元，跌3.8%；旭輝（0884）收報6.06元，跌3.66%；龍光地產（3380）收報13.2元，跌3.51%；世茂房地產（0813）收報27.4元，跌3.35%；佳兆業（1638）收報3.54元，跌3.28%。

澳門賭場周四復業，濠賭股僅金沙向上。新濠國際發展（0200）收報17.52元，跌2.88%；美高梅中國（2282）收報11.74元，跌0.34%；澳博控股（0880）收報9.38元，跌0.74%；永利澳門（1128）收報17.26元，跌0.23%；銀河娛樂（0027）收報56.9元，跌1.13%；金沙中國（1928）收報40.3元，升0.12%。

其他報道

【盈警】九倉：純利按年跌50%

【港股收市】受匯控拖累恒指跌429點 失守10天線 內房手機股向下

【唔駛排隊】騰訊雲支援THE GULU手機派籌買防疫用品

【出招抗武肺】信和酒店兼做外賣

【財政預算】畢馬威建議預算案派1萬元消費券 紓減稅務責任

【公司業績】冠君去年可分派收入升2.3% 考慮朗豪坊租戶減租要求

王冬勝派定心丸︰匯豐亞洲區人手變動影響微

【裁極未完】匯控臨時CEO：三年內裁員3.5萬人

【專欄】時勢造就港視

【不斷更新】匯控午後最多插3.2% 創半年來最大即市跌幅

【有片：選股王】敏華近重返高位 後市走勢會如何？

【武漢肺炎】特步︰生產線及零售店月底全面復工

【匯控業績】匯控公布未來目標 暫停今明兩年回購

【賣海鮮也轉型】升海食品與第三方合作生產銷售酒精消毒液

【恒生業績】恒生全年多賺3%遜預期 派息4元

【匯控業績】匯控全年勝預期 第四季勝預期

【CUT優惠？】國泰暫停fanfares優惠

【大行報告】大摩：料今年智能手機需求下降