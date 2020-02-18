財政司司長陳茂波將於下星期三（26日）宣讀2020/2021年度財政預算案，畢馬威預計，截止今年3月底的2019/2020財年，港府將錄得477億元財赤，主因紓困措施開支增加；利得稅及薪俸稅收入因稅單延遲發出及納稅人暫緩交稅而減少約213億元；印花稅收入減少30億元及賣地收入減少120億元等。

畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人梁愛麗表示，政府於本財年赤字將進一步擴大，主要由於去年下半年開始影響本港經濟的因素未在政府財政上完全反映，而近月相繼推出的民生措施及250億防疫基金，有部份開支會在本財年才反映。梁愛麗又認為，本港財政穩健，料至3月底財政儲備有1.12萬億元，可維持經常性開支31個月，在儲備豐厚下能支持更進取的措施及可接受短期赤字，以撐企業保就業，提振經濟。

畢馬威建議，財政預算案可在即時、短中期及長期措施上著手刺激經濟和紓緩民困。畢馬威中國企業稅務諮詢合夥人何家輝指，即時措施上宣以改善企業及個人現金流為方向，建議紓減稅務責任，個人方面包括延遲稅務申報3個月及延遲繳交上年度暫繳稅3個月，並豁免本財年50%暫繳稅；企業方面，建議採取稅務虧損轉回，即本年度稅務虧損可作一次性抵扣上年度應評稅利潤，可轉回虧損上限可設為300萬元，即退稅上限為約50萬元，以及為本財年合資格企業提供一次性負稅率措施，按本年度首100萬元稅務虧損，提供一次性補貼，上限為16.5萬元。另外建議向每個可徵差餉物業寬減每季度上限2000元及科學園、數碼港和其他公營機構延長租金寬減措施期限由6個月延長至12個月。

短中期措施上，畢馬威亦建議向每名18歲以上香港永久性居民派發1萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，而70歲以上香港居民則可透過高齡津貼收取1萬元現金；另外就住宅物業租金支出提供稅務減免，上限為每年度10萬元，為期15年。企業方面引入中小企業區以優惠租金提供辦公空間，及改善現有學徒及再工業化等培訓計劃。

長遠措施上，畢馬威也提出可採用8.25%減半利得稅率去吸引外商於香港設立地區總部；用於香港註冊的專利授權收入以8.25%徵稅的專利優惠稅制，及擴大全面性避免雙重課稅協定的簽署地區。

何家輝認為，在逆境下港府更應當機立斷，亦絕對有財政能力進行大規模的紓緩措施，只要刺激到經濟，自然帶動需求，就可做到保就業撐企業。

記者：陳子凌

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