持有花園道三號及朗豪坊的冠君產業信託（2778）公布，全年可分派收入為16.48億元，按年增加2.3%，每基金單位分派增2%至0.2666元。集團租金收益總額按年增3.8%至27.78億元。冠君旗下朗豪坊受社會事件影響，商戶去年銷售額大跌19.4%，逆轉2018年升17.6%的勢頭。集團正考慮租戶提出進一步減租的要求，並會加強市場推廣工作，集中力量重振租戶業務。

冠君產業信託指出，去年花園道三號和朗豪坊辦公樓的租金收益分別增加8.7%和7.2%，而朗豪坊商場則下跌4.9%，拉低了整體業績。

集團2019年因社會衝突加劇令消費情緒及旅客人數在下半年進一步下跌，抵銷信託在上半年取得的穩健增長，而寫字樓物業組合的續租租金錄得升幅，彌補了朗豪坊商場意料之外的疲弱表現。

花園道三號的出租率由2019年中的95.8%微跌至年底的93%﹔部分租戶雖有意租用更多空間，但因宏觀環境不明朗而擱置計劃。現收呎租則由2018年底的98.61元升至2019年底的107.76元。

朗豪坊辦公樓維持97.7%的出租率，現收呎租由2018年底的42.68元升至46.48元﹔

朗豪坊商場2019年商場租戶的銷售額錄得19.4%跌幅，大幅逆轉2018年銷售額升17.6%及2019年中期微跌0.6%，亦罕有跑輸本港零售銷售跌11.1%。集團指，期內以內地旅客為銷售對象的商舖尤受影響，旺角一帶因爆發衝突導致港鐵站局部關閉及堵路，截斷商場的部分通道，亦令期內商場人流出現低雙位數的跌幅。期內現收呎租則由2018年底184.28元升至2019年的190.49元。