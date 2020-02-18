匯控（0005）今午公布大型業務重組，匯控臨時行政總裁祈耀年更表明或在3年內裁3.5萬人，主管亞太區業務的匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝發內部電郵予全體亞洲區員工，大派定心丸，強調亞洲是集團盈利貢獻最大、未來投資最多的地區，但亦透露可能會在人手上受輕微影響。

王冬勝在內部電郵中指出，隨著集團加速「自動化」，即在各業務應用科技，同時要配合新的集團架構，部分角色會被失去，但由於集團仍會投資在有增長的地方，亞洲區在員工總數上的淨影響不大。

王冬勝指出，雖然集團有削減成本的目標，但在科技上的投資不在此限。更快的決策流程和更精簡的管理結構將有助改善客戶服務。集團的長遠目標是透過自動化系統來執行常規銀行業務，以便員工可以專注於以客戶為中心的增值服務。

今次集團整體業績不理想，但王冬勝在內部電郵中強調，亞洲區的表現仍然強勁，去年經調整的稅前盈利按年升6%，香港升5%並增加了25.5萬名客戶。他形容雖然香港去年經歷各種困難，但這些數字代表客戶向其投下信心的一票。

他亦提到近日武漢肺炎帶來的挑戰，在電郵開首即強調，現時正經歷具挑戰的時刻，「但你們的努力及貢獻，向大家顯示了我們將如何度過難關，以及幫助我們服務的人」，他重申保障員工的安全及福祉是集團的首要任務。

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