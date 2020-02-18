沙士造就了淘寶與京東，網購便隨即在中國大陸流行，大家紛紛猜想，誰會因武漢肺炎而得益。大陸尚且未有定論，但在香港，則一定是港視（1137）的轉捩點。

港視一直想做的計劃，香港過去一年兩大危機，彷彿都為港視順水推舟。反修例運動為港視熱身，如箭在弦，到武漢肺炎加上政府無能，卻成為了港視的東風。

港視公布去年中期業績報告時，正值社會運動白熱化，當時仍任主席的王維基便表明，看到街客減少，便是零售商轉型的時機，藉機想招攬商戶到港視擺檔，其中一個賣點是港視沒有傳統零售商的包袱，不必擔心銷售渠道有利益衝突等，自詡為「香港唯一的大型網購商場」。肺炎爆發以來港視股價一馬當先，已證明港視在港人心目中確實是網購概念股最佳代表，以此說服到各類中小型零售商加盟自然不難。

港視另一樣想做的，就是平衡顧客年齡結構。以去年第二季計，其25至44歲顧客佔71%，45歲或以上的佔20%。王維基曾表明，一直想招徠年長顧客，因他估計年長人士一旦學懂操作後，會是更忠誠的客戶，並會在同儕間傳開去，且消費力高。如今一般搶日常用品最恐慌的都是年長人士居多，恐慌形成動力，逼不得已去學。半年前港視已表明準備推出為年長人士而設的手機程式，現今正好已供下載，對港視來說一切都是剛剛好。今年1月訂單量按年升逾六成，交易額升五成，當中年長顧客多不多，仍有待公布。

而燒錢多年的港視，亦趁高位配股，剛好滿足燒錢多年後集資的需要，同時大肆宣揚購入口罩機，令配股看起來較易接受之餘，在基層之間亦可收宣傳之效，尤其打入年長市民的腦海中。時勢以外，也有賴港視本來有眼光、有手腕，準備就緒，時機到時亦敢放。

曾想過如果能問王維基一條問題，會希望知道讓他時光倒流的話，仍想不想獲發電視牌照。諷刺地，港視市值近日一度超越電視廣播（0511），而兩家新的免費電視台亦未見曙光。一門關，自有一門開，這條問題，若然留在今日問王維基的話，或許更有意思。

賈文清

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