【有片：選股王】敏華近重返高位 後市走勢會如何？
文章日期：2020年2月18日 12:58
港股今早回吐，恒指低開193點向下，半日最多跌405點，低見27554點，收報27581點，跌378點或1.35%；國指跌1.32%。大市半日成交600億元。
藍籌股幾乎全線向下，金沙中國（1928）靠穩。蘋果iPhone供應受到限制，公司預計首季收入未能達標，相關股份受壓，舜宇（2382）瑞聲（2018）跌逾4%。內房股亦有沽壓，融創（1918）、碧桂園（2007）跌3、4%。建材股中建材（3323）回吐4%。科網股騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌1、2%，新東方在綫（1797）跌6%。不過，個別醫藥偏好，中藥（0570）平安好醫生（1833）藥明生物（2269）逆市升。
藍籌股出口家居戶外電動工具的創科（0669），日前創71元新高後今早跟隨大市回吐，該股近4個月回調均守住50天線並反覆向上，目前50天線約64元，宜看是否有低吸機會。另一同樣出口的家品股梳化品牌敏華（1999），股價上月跌至5.3元低位支持回升，走勢持續改善，幾乎重返高位，短線調整料於6元有支持，低收50天線約5.8元則可先行離場。
劉思明