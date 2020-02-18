體育用品股特步（1368）公布，中國政府已實行各項應急措施以遏制疫情蔓延，其中內地工廠、辦公室和店舖延遲復工，導致供應鏈及生產普遍受阻，集團近期來自代理商的訂單和補貨訂單亦不可避免受到影響，預計疫情將對其今年上半年財務表現產生不利影響。

不過，集團預計除了位於湖北省地區的零售店外，受阻延之生產線及其餘零售店將於二月底全面恢復營運。

集團指，儘管預計疫情將對上半年財務表現產生不利影響，但很難估量影響的程度，因為其將取決於疫情能多快得到有效控制，正積極將銷售轉移至電子商務平台及執行各種成本控制措施以降低疫情的影響，又預計在今年下半年將逐步顯現復甦跡象。

集團又提到，特步品牌的線下零售店、自產工廠及辦公室自二月十日起已部分恢復營運。惟鑑於政府實施防控措施及暫停公共運輸，員工無法返回工廠，以致部分自產生產仍受到阻延。集團正與其供應商及外包生產製造商緊密合作以減少疫情對供應鏈的影響。

特步指，為遵守中國政府公佈的指引和規例，集團已在其辦公場所採取嚴格的防疫措施。討論及會議通過視像會議進行以協助防止冠狀病毒的傳播。

同時，集團相信疫情將引致體育用品市場的進一步整合，有信心憑藉穩固根基和強勁淨現金狀況的支持下，有能力克服當前逆境。

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