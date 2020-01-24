美國擬對中國發起新一輪技術限制，拖累港股今早下跌，更跌穿50天線(27703點)和250天線(27680點)。

恒指低開193點，報27766點，其後指數跌幅擴大，跌穿27700點水平，中段一度跌幅收窄，惟無以為繼，再跌穿27600點水平，低見27554點，最多挫405點，半日收報27581點，跌378點或1.4%，成交額600億元；國指收報10813點，跌144點或1.3%。

聯通（0762）升0.44%，收報6.82元，是升幅最大的藍籌；碧桂園（2007）跌2.17%，收報10.8元，是跌幅最大的藍籌。金沙中國（1928）升0.25%，收報40.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0點；騰訊（0700）跌0.86%，收報413元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

匯控（0005）和恒生（0011）今日放榜，匯控半日跌0.08%，收報59.35元；恒生（0011）無升跌，收報164.5元。

傳美國正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，另外擬阻供應商向華為出售晶片，此外蘋果公司預計將無法實現3月份當季的收入預期。中芯國際（0981）半日跌7.44%，收報14.94元。

上述不利消息也拖累手機設備股表現，舜宇（2382）收報128.8元，跌3.88%；瑞聲（2018）收報56.95元，跌3.23%；丘鈦（1478）收報11.96元，跌2.29%。

內房股向下，富力（2777）收報12.74元，跌3.04%；融創（1918）收報43.8元，跌2.56%；萬科（2202）收報30.9元，跌2.22%。

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