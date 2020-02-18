匯控（0005）提出於2022年前改善集團回報的最新方案，以求達到增長目標，以及維持現行的派息政策。方案包括削減投放資本於表現欠佳的業務並降低支出，進一步將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務以及所有亞洲業務。亦計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。

量化目標包括，於2022年底前削減風險加權資產總值超過1000億美元，並將該等風險加權資產再投資，令2019至2022年間的風險加權資產水平大致持平；進行45億美元的新一輪削減支出計劃，將2022年的經調整支出基礎降低至310億美元或以下；及於2022年達致10%至12%的列賬基準有形股本回報率，將削減成本的所有得益及重新調配的風險加權資產撥作往後年度的資本。

又宣布，擬維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在14%至15%，並計劃於2021年底前達到這個範圍的上限。

鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於2020及2021年暫停股份回購，直至2022年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。

另外，集團行政總裁評選工仍在進行當中，並預期會依照原定時間於6至12個月內作出委任。

匯控半日收報58.85元，跌0.926%。

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