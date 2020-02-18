從事包裝及銷售海產中國升海食品（1676）公布，自一月爆發武漢肺炎疫情以來，集團接收到不少客戶的查詢，希望能夠協助尋覓消毒用品之供應，有見及此集團積極尋找合適生產商，並充分利用其銷售渠道，將消毒用品銷售至更多用戶，同時亦希望能為改善疫情盡一分綿力。

集團指，全資附屬公司泉州市君豐供應鏈管理已與一間獨立第三方消毒用品生產商訂立酒精消毒液產品合作協議書，合作生產及銷售酒精消毒液產品。據合作協議，訂約方在有利於雙方發展的前提下，以技術、人才、市場訊息、生產基地互相交流與共用，促使該產品取得成功。雙方初階段以生產設施銷售渠道互享方式，合作生產及銷售該產品，本集團亦計畫進一步以自有品牌銷售該產品並以委託生產方式與生產商合作。集團認為，應該通過上述機會拓展更多食品以外業務以平衡業務風險。

同時，升海食品亦披露自疫情爆發以來，其運營受到嚴重影響，客戶對公司產品需求進一步下跌。此外，為確保員工和客戶的健康與安全，集團亦已暫停所有產品推廣活動，此將直接影響其營業額及業績。

中國升海食品半日跌5.88%，報0.128元。