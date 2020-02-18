匯控（0005）公布業績，全年經調整除稅前利潤222億美，高過市場預期的217.7億美元；第四季度經調整除稅前利潤43億美元，好過市場預期的39億美元。匯控全年普通股一級資本充足率14.7%，市場預估14.2%。又指，由於香港及中國內地的經濟受到打擊，或會對集團2020年的業績構成影響。

全年列賬基準之普通股股東應佔利潤為60億美元，下跌53%，主要受商譽減值73億美元影響。列賬基準除稅前利潤為133億美元，減少33%，差過市場預期的187.39億美元至210億美元。第四季列賬基準除稅前虧損達39億美元。

經調整收入為554億美元，增加5.9%，經調整除稅前利潤則為222億美元，上升5%，反映零售銀行及財富管理業務、環球私人銀行業務及工商金融業務的收入增長良好，成本控制亦有所改善。

派第四次股息每股0.21美元。擬維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在14%至15%。

期內，商譽減值73億美元，其中40億美元和環球銀行及資本市場業務有關，另外25億美元則來自歐洲工商金融業務，反映長期經濟增長率假設下調，以及環球銀行及資本市場業務的整頓計劃。

匯控又指，仍在進行集團行政總裁正式人選的評選工作，並預期會依照原定時間於6至12個月內作出委任。

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