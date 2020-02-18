普遍本地地產及收租股今早下跌，九倉置業（1997）跌2.36%，報41.45元；新世界（0017）跌2.29%，報10.22元；恒隆地產（0101）跌1.64%，報18.04元；太古地產（1972）報24.9元，跌1.58%；信置（0083）報10.94元，跌1.8%；新地（0016）報113.9元，跌1.56%；港鐵（0066）報45.1元，跌1.21%，；恒地（0012）報37.05元，跌1.07%；領展（0823）報78.25元，跌1.01%；希慎（0014）報29.7元，跌0.84%；鷹君（0041）報24.1元，跌0.21%。

武漢肺炎疫情拖累原已處於「寒冬」的本港零售行業，令生意暴跌。蘋果日報報道指，約50個品牌、超過200個零售店舖組成的群組，今日發動罷市，要求大型發展商業主減租。

早前有多家發展商先後宣布減租，減租幅度介乎20%至60%，惟該群組發起人今日在電台節目中表示，地產商減租只受惠部份租戶，機場或港鐵的商場更零資助。

他說，連同早前的社會運動及肺痰疫情，生意已跌近9成。今次罷市行動主要以零售界為主，由外籍公司或中大型商戶發起，參與的租戶除了有零售業外，更有食肆。他又說未來會繼續罷市，直至業主有反應。