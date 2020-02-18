彭博引述消息指，美國正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，包括否禁止通用及法國賽峰公司的一家合資公司向中國出口發動機(用於中國商飛的C919單通道客機)，以及升級對華為的出口管制。路透社也引述消息指，華府正考慮修改監管規則，從而使其可以阻止供應商向華為出售晶片。

有關消息拖累其他手機設備股向下，舜宇（2382）早段曾低見125.1元，最多下挫6.64%，現報126元，下挫5.97%；比亞迪電子（0285）下挫6.14%，報15.3元；通達（0698）跌3.33%，報0.87元；丘鈦科技（1478）跌3.27%，報11.84元；信利國際（0732）跌0.92%，報1.08元；聯想（0992）跌0.56%，報5.32元。

另外，蘋果公司表示，由於受到武漢肺炎疫情影響，iPhone供應和內地需求下降，預計將無法實現3月份當季的收入預期。

蘋果概念股今早下跌，瑞聲（2018）挫4.67%，報56.1元；高偉電子（1415）跌3.77%，報2.04元；富智康（2038）跌1.56%，報1.26元。

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