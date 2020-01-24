武漢肺炎持續，雖然美股隔晚休市，不過港股今早低開193點或0.7%，報27766點，成交金額19億元；國指今早低開93點或0.86%，報10863點。

藍籌僅三隻上升，聯通（0762）升0.44%，報6.82元，是升幅最大的藍籌，澳門賭場可於周四復業，金沙中國（1928）升0.25%，報40.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.85點。

中國央行否認擬調整宏觀審慎評估中房地產信貸相關考核指標的說法，碧桂園（2007）跌2.17%，報10.8元，是跌幅最大的藍籌。潤地（1109）跌1.39%，報35.6元；中海外（0688）跌2.09%，報28.05元。

騰訊（0700）跌0.86%，報413元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

傳美國政府考慮修改監管規則，阻止供應商向華為出售晶片，ASM開市報110元，跌1.16%。舜宇（2382）跌1.87%，報131.5元。

澳門公布，賭場周四零時起可重開，30天後必須全部開放，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報18.2元，升0.89%；美高梅中國（2282）開市報11.8元，升0.17%；澳博控股（0880）開市報9.52元，升0.74%；永利澳門（1128）開市報17.4元，升0.58%；銀河娛樂（0027）開市報57.65元，升0.17%。

國泰航空（0293）公布1月份客、貨運量，同時，亦變相發「盈警」。國泰開市報10.52元，升0.19%。

太古AB（0019，0087）亦公布受國泰影響今年上半年的經常性業績很可能顯著遜於2019年上半年。太古A跌0.73%，報74.5元；太古B開報11.64元，無升跌。

匯控（0005）、恒生（0011）今日公布業績。匯控跌0.08%，報59.35元；恒生無升跌，報164.5元。