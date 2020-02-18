港股整體偏好，惟交投回落，焦點集中個別行業。內地增強資本市場能力，協助上市公司應對疫情、恢復生產，推出再融資新規，中資券商值得看高一線。

恒指昨低開48點向上，早段升破28,000關口回順，之後在27,970點爭持，午後再闖高位，最多升239點、高見28,055點，收報27,959點，升144點或0.52%；國指升0.87%。大市成交956億元，與60天平均相若，熾熱氣氛減退。不過，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.07%、1.51%，中小股表現不俗，風險胃納良好。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率73比27，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為69比31，大市普遍上升，買盤動力較強，惟沽盤保持積極，不少股份呈陰燭低於開市價收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，公路鐵路明顯受壓跌逾2%。內地的收費公路在疫情防控期間實施免收通行費，打擊公路企業收入，但隨着企業復工、經濟活動恢復，將可掃除不明朗因素，因此，公路股可以趁調整吸納。過去深圳高速（0548）近期出現追跌情况，雖然目前跌勢未止，惟料再跌於9元附近有承接，可以留意。

行業整體有兩成的升幅超過2%，跑贏中小股指數，汽車及相關、航運物流雙雙升逾3%表現最強，前者有逾九成股份上升，有逾六成股份跑贏行業，行業明顯做好；後者僅七成上升，跑贏股份佔一成，行業升勢由個股帶動。早前大跌的車股廣汽（2238）、吉利（0175）繼續反彈，上周或過去多次提到中線向好的4S經銷商中升（0881）、永達（3669）升逾3%並不遜色。科技器材、軟件服務昨天亦升約2%表現居前，行業同樣有強勢股破頂，落後股大彈，但強勢股於調整中抗跌力更高，因此，不宜追落後。

中證監修訂上市公司再融資規則，有條件取消創業板資產負債率及盈利的要求；優化非公開制度安排，支持上市公司引入戰略投資者，調整非公開發行股票定價折扣和鎖定縮短時間等。此舉對市場定向增發及券商的投行業務有正面作用，券商股昨明顯做好，龍頭中信証券（6030）升逾半成。

中信建投補回裂口 走勢改善

中資券商股中，中信建投（6066）昨天逼近今年高位，收復能力強；去年底該股低位回升，上升動力亦更勝交投活躍的中信証券、海通證券（6837）。中信建投較早前已發盈喜預告，去年各項業務發展良好，淨利潤按年增長近八成；截至去年上半年，公司股權融資主承銷家數位居行業第一，主承銷金額位居第四，在投行、承銷行業具領先優勢，更受惠內地放寬再融資規定。

走勢上，中信建投上周已回補1月遺留下跌裂口，走勢改善，惟短線上望7.2至7.5元料有沽壓；回調料於6.8元有支持，可候低吸納，低收6.5元則先行止蝕。

[劉思明 數據尋寶]