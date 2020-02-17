醫療股海吉亞今日遞表申請在港上市，根據初步招股資料，以2018年放射治療相關服務產生的收入計，公司為內地最大腫瘤醫療集團。公司收入主要來自經營民營醫院及提供腫瘤醫療服務、放射治療服務等。截至去年10月，公司於內地擁有7家自有醫院、3家託管醫院，此外向15家合作醫院就放療中心提供服務。

初步招股資料顯示，公司自2018年起方始盈利。截至去年10月30日的10個月內，公司收入按年大增45%至6.15億元人民幣（下同），毛利按年增四成至1.9億元。期內利潤錄得2715萬元，按年飈升33倍，經調整淨利潤則按年升82%至1.36億元。

期內公司醫院業務佔收入86.8%，較同期增4.6個百分點，第三方放療服務佔12.6%，醫院託管服務佔0.6%。醫療收費方面，公司10個月內住院就診人數錄得4.8萬人，每次平均收費約為1.15萬元；門診就診人數接近71萬人，每次平均收費約為300元。

公司主要股東包括美國私募股權華平投資（Warburg Pincus）。此次集資用途包括用於公司旗下海吉亞醫院的升級，於聊城、德州、蘇州及龍岩市設立新醫院；在新市場中收購醫院；升級信息技術系統。

風險披露方面，資料顯示，內地有關醫療服務定價政策為風險之一，因公司旗下民營醫院定價，均受限於地方醫療部門制定的定價指引。此外風險亦有提及武漢肺炎，公司將新型冠狀病毒列為「不可抗力事件、天災或爆發傳染病」之一，并表示傳染病爆發將對業務經營造成重大不利影響。