銀保監會今公布銀行及保險業數據，截至去年第四季末，商業銀行的不良貸款餘額為2.41萬億元（人民幣，下同），同期增加463億元；不良貸款率為1.86%，與上一季度末持平，整體信貸資產質量保持穩定；正常貸款餘額為127.2 萬億元。

此外，去年全年商業銀行累計實現淨利潤2.0萬億元，平均資本利潤率為10.96%；平均資產利潤率為0.87%，按季下跌0.1個百分點。至去年第四季末，其貸款損失準備餘額為4.5萬億元，按季增加493億元；撥備覆蓋率為186.08%，按季跌1.56個百分點；貸款撥備率為3.46%，按季跌0.03個百分點。

至於資本充足率方面，去年第四季商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本充足率為10.92%，按季增加0.08個百分點；一級資本充足率及資本充足率，分別錄得11.95 %及14.64%，按季分別增加0.11及0.10個百分點。

同期，商業銀行流動性覆蓋率為146.63%，按季上升9.34個百分點；流動性比例為58.46%，按季上升1.44個百分點；人民幣超額備付金率2.61%，按季上升0.65個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為75.40%，按季上升1.04個百分點。