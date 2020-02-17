金發局今日就本港財富管理行業發布報告，其中顯示，在2018年於香港記帳的跨境財富錄得1.3萬億美元，為亞太區內榜首。全港高資產淨值人士，即擁有100萬美元（約780萬港元）或以上可投資資產的人士數目，則在2018年有15.3萬人。雖然本地不乏「千萬富翁」，不過根據報告，逾一半香港所管理的資產為來自非本地投資者，其中最多來自北美，佔兩成。中國以外的亞太區佔14%，中國內地投資者則僅佔11%。

本地高資產淨值人士（「HNWI」）數目方面，香港排名位居新加坡之前，但未及瑞士與英國。本港逾15萬高淨值人士，累計財富共有7780億美元，相比之下新加坡則有12.5萬名「HNWI」，累計有6250億美元。客戶群體最為強大的英國則有55.6萬名「HNWI」，資產累計達20080億美元。

報告調查私人財富管理客戶，結果顯示，高達五成客戶認為專業知識為選擇香港進行財富管理的首要原因，隨後則是產品多樣化，佔受訪客戶45%。此外近四成客戶認為是資本權利的保障，如整體保密性及資金流入流出的自由性。

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