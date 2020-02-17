公益金宣布，獲中銀香港（2388）捐助1300萬元，支援基層人士、醫䕶人員、確診人士及其家屬。公益金將準備5萬個「愛心防疫包 」，當中包括口罩、酒精搓手液、抗菌噴霧、1公斤裝白米、維他命C片、抗炎湯包不等，並會透過公益金會員機構於2月下旬至3月期間，分派予基層市民及弱勢社群，首批防疫包將於下周起派發。

公益金亦會送贈9萬份個人防疫用品，包括酒精搓手液及抗菌噴霧予醫管局全體人員，以感謝醫管局全力抗疫，救治病人，詳情待內部公佈。同時公益金將撥出款項提供「疫症經濟援助」，以支援確診新型肺炎的香港居民及其家庭。公益金計劃向疫症死者家屬和確診病人各撥港幣5萬元及2萬元慰問金 。

同日，東亞銀行（0023）宣布，其全資附屬的東亞慈善基金將捐出200萬元，並聯同10個非政府機構展開工作，協助有需要人士應對當前的新型冠狀病毒疫情，有關捐款將可惠及最少2萬名基層市民、行動不便之長者、安老院院友及殘疾人士。

該行稱，是次捐款將用作為本港基層市民購買衛生防護包，當中備有價值約100元的個人衛生防護用品及日用品，並將由參與的非政府組織派發。

當中參與上述計劃的10個非政府機構，包括有香港明愛、基督教勵行會、香港聾人協進會、基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、香港華人基督教聯會廣蔭頤養院、保良局、麥當勞叔叔之家慈善基金、救世軍以及聖雅各福群會。