大和發表報告，將眾安在線（6060）的目標價由20元提升至28元，維持「持有」評級。該行預期，直銷渠道增加和產品結構改善，有助降低眾安的綜合成本率，改善今年至2021年的盈利表現。眾安今日急升8.89%，收報31.25元。

大和指，預期眾安因為投資表現理想，在3月23日的發布的虧損將大為減少，預計全年淨虧損將從2018年的17億元（人民幣，下同）收窄至2.6億元人民幣，即去年下半年的淨虧損按年減少7億元。

因為武漢肺炎疫情爆發，眾安的健康保險業務可望受益於公眾意識提高。去年上半年，健康保險佔眾安毛保費的22%，鑑於眾安網上分銷模式，大和預期今年眾安按年增長可達55%，高於市場的32%。

大和提高健康保險和退貨保險今年的保費預期，但下調事故險和信貸險保費，並還提高了今年事故保險的賠付率。此外，管理層曾預計在今年承保可達收支平衡，不過大和因應疫情爆發，將收支平衡時間推遲至2021年。

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