武漢肺炎打擊市民外遊意欲，國泰航空（0293）公布1月份客、貨運量，同時，亦變相發「盈警」。

國泰與港龍1月份合共載301萬人次，按年跌 3.8%，乘客運載率下跌1.3個百分點至84.7%，以可用座位千米數計算的運力則下跌0.3%。1月份來港客運量較去年同期減少40%，相對去年11月及12月期間的46%幅度稍為改善。

國泰表示，1月份首三星期的客運表現頗為理想，尤以長途航線的運載率及收益率較去年同期均有增長。然而，隨新型冠狀病毒疫情愈趨嚴重，業務表現在月內最後一週迅速逆轉，且持續明顯疲弱，大量機位預訂於短時間內被取消。

兩航空公司上月運載貨物及郵件合共15.1964萬公噸，按年減少8.9%，運載率下跌1.4個百分點至60.2%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.2%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.4%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波形容，今年農曆新年假期是「歷年來最具挑戰」，內地新型冠狀病毒疫情在農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑，隨著全球更多政府對內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。

他又稱，已採取一系列短期措施，二月及三月期間，集團已削減約四成的網絡客運運力，比早前的所公告的削減更多，會繼續監察市場及配合需求，四月份的運力亦有可能會削減，得貨運運力維持不變。

國泰亦特別指出，2020 上半年的財務表現已預期極具挑戰性。新型冠狀病毒的爆發令航班需求進一步大幅下滑，運力亦需要相應削減，預期 2020 上半年的業績將較去年同期大為遜色，似乎是變相發「盈警」。

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