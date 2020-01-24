大摩今發表報告指，受到新型冠狀病毒疫情影響，將下調港股今明兩年的企業盈利預測，並將恒指今年目標由27500點，下調2.4%至26820點，相當於預測市盈率10.6倍；國企指數目標亦由11500點，下諮5.5%至10860點，相當於預測市盈率8.3倍。

該行表示，有關基本預測是根據疫情，或在2月及3月時見頂的預計情況。該行指，去年全年本港GDP錄得1.2%負增長，由於新型冠狀病毒的爆發，目前仍然存在很大的不確定性，需視乎疫情的持續時間及政府的經濟支援措施，預計今年本港經濟僅有0.5%的小量增幅。

該行又指，新型肺炎疫情衝擊本地旅遊業及零售業，有關行業的數據現已錄得跌幅，銀行業亦將面臨負面影響，加上中港兩地的部份關口已經關閉，預計在未來數月本地訪客量會進一步下跌，基於香港對內地遊客的高度依賴，料將增加本港經濟的壓力，且會帶來下行風險。

其他行業方面，該行認為，保險業目前會有短期壓力，但對其全年影響有限，又指按當年SARS的相關數據，一旦疫情爆發達到頂峰，保險銷售量或會出現反彈；而本地電力公用事業亦會較天然氣更具彈性。該行將看好可受惠內地財政寬鬆措施的資源及工業類別股份，並繼續偏好線上遊戲及與網購相關的股份。

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