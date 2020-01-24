內地下調MLF利率，刺激A股向上，連帶港股亦曾升穿28000點，最高見28055點，升239點或0.86%，收市升144點或0.52%，報27959點，28000關得而復失，成交金額956億元，較上日減少0.19%，連續兩日減少之餘，亦再創2020年1月24日473.22億元成交後最少；國指升94點或0.87%，報10957點。

吉利（0175）升4.01%，收報15.06元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.83%，收報69.6元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.38%，收報66元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

業績公布前，匯控（0005）跌0.42%，收報59.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點；旗下恒生（0011）則升0.37%，收報164.5元。

內地降MLF利率，刺激A股造好，而中資券商亦全線向上。海通證券（6837）收報8.58元，升6.06%；中信証券（6030）收報17.46元，升5.18%；華泰證券（6886）收報14.08元，升5.07%；廣發証券（1776）收報9.55元，升4.37%；中國銀河（6881）收報4.38元，升4.29%；招商證券（6099）收報9.86元，升4.12%；光大證券（6178）收報5.98元，升4%。

天風國際分析師郭明錤指相機模組(CCM)廠商，復工情況逐漸改善，其中，舜宇光學（02382）、丘鈦（01478）未來1至2個星期的復工率，將分別增至40%至50%、以及45%至55%，較之前預期的約30%至40%均有提升。舜宇升2.84%，收報134元；丘鈦（1478）收報12.24元，升9.29%。

其他手機設備股普遍向上，鴻騰（6088）收報2.51元，升1.21%；丘鈦（1478）收報12.24元，升9.29%；舜宇（2382）收報134元，升2.84%；高偉電子（1415）收報2.12元，升1.92%；通達（0698）收報0.9元，升3.45%；瑞聲（2018）收報58.85元，升2.44%；比亞迪電子（0285）收報16.3元，升1.75%；信利國際（0732）收報1.09元，升1.87%；富智康（2038）收報1.28元，升1.59%；小米（1810）收報13.28元，升1.37%。

卓悅（0653）公布，控股股東售股，相當於每股0.1147元，較停牌前0.124元，折讓約7.5%。卓悅開市報0.16元，升29.03%。卓悅控股收報0.141元，升13.71%，最多曾升68%。

金沙中國（1928）總裁王英偉稱澳門可能在周四重開賭場，金沙中國收報40.25元，跌0.49%。其他濠賭股方面，銀河娛樂（0027）收報57.55元，升0.61%；新濠國際發展（0200）收報18.04元，升1.23%；美高梅中國（2282）收報11.78元，升0.51%；澳博控股（0880）收報9.45元，跌1.77%；永利澳門（1128）收報17.3元，跌0.8%。

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