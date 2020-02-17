【武漢肺炎】金沙王英偉︰澳門政府或允賭場周四重開
文章日期：2020年2月17日 16:17
為遏制武漢肺炎擴散，澳門政府於本月5日起關閉當地41間賭場半個月，至本月19日止。據有線電線引述金沙中國（1928）總裁王英偉稱，在臨時歇業周三（19日）結束後，澳門政府可能會允許賭場選擇重新營業。但王英偉預期在重新營業初期顧客將會很少。
在本月初，武漢肺炎於港澳蔓延時，澳門政府為了防控疫情而宣布所有娛樂場，包括賭場、電影院、劇院、遊戲機中心、酒吧、網吧、夜總會等，暫停營業15日。
對於周三可能重新營業，濠賭股今日未見太大反應，新濠國際（0200）升1.23%，銀娛（0027）僅微升0.61%、永利澳門（1128）跌0.69%、金沙中國跌0.49%、澳博（0880）跌2.08%、美高梅（2282）無升跌。
其他報道
【國企違約】青海省投債券要約今到期 消息指多數債權人拒接受條件
【武漢肺炎】富途證券免費派3.5萬個口罩 分批贈予復康會及現有客戶
【誠哥派罩】李嘉誠基金會：送25萬個口罩予基層 N95防護衣撐醫護
【股份異動】歌禮製藥曾升逾8% 旗下藥品獲批治療武漢肺炎研究
【武漢肺炎】削營業時間「救亡」 商場8時關門 周生生：兩更變一更