為遏制武漢肺炎擴散，澳門政府於本月5日起關閉當地41間賭場半個月，至本月19日止。據有線電線引述金沙中國（1928）總裁王英偉稱，在臨時歇業周三（19日）結束後，澳門政府可能會允許賭場選擇重新營業。但王英偉預期在重新營業初期顧客將會很少。

在本月初，武漢肺炎於港澳蔓延時，澳門政府為了防控疫情而宣布所有娛樂場，包括賭場、電影院、劇院、遊戲機中心、酒吧、網吧、夜總會等，暫停營業15日。

對於周三可能重新營業，濠賭股今日未見太大反應，新濠國際（0200）升1.23%，銀娛（0027）僅微升0.61%、永利澳門（1128）跌0.69%、金沙中國跌0.49%、澳博（0880）跌2.08%、美高梅（2282）無升跌。

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