【武漢肺炎】中原按揭：1月轉按登記宗數按月跌27.7%破新低
文章日期：2020年2月17日 15:46
武漢肺炎持續蔓延，影響樓市轉按氣氛。據中原研究部數據顯示，今年1月份銀行轉按登記宗數共錄得1690宗，按月減少27.7%，是自2017年有統計以來紀錄的新低水平。中原按揭董事總經理王美鳳認為，跌幅主要是由於轉按尾班車效應已經完結，但由於去年第四季樓市交投持續疲弱，拖累一手及二手的按揭登記量，因此轉按宗數仍然保持多於二手（1580宗）及一手（435宗）。
她又指，轉按佔現樓按揭比例雖按月下跌3個百分點至46%，但仍屬較高水平，另外去年銀行數度調整按揭息率及優惠，當中銀行調整步伐及幅度不一，但大致上轉按尾班車提取貸款期已完結，預期由於轉按誘因已減導致轉按申請量下跌，今年首季轉按登記量跌幅或將高達50%。
現樓銀行市佔率方面，繼中銀香港（2388）於去年登上全年轉按市場首位後，今年1月份其轉按巿佔率雖然按月減少1.5個百分點至22.8%，但排名維持第一，已經連續9個月位居榜首；其次工商銀行以18.1%轉按巿佔率排名第二。匯豐市佔率排名則跳升兩級至第三位，轉按市佔率明顯回升5.4個百分點至13.5%，為升幅最大的銀行，反映其轉按競爭力已改善。
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